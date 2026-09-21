Почему не растут деревья

Рынок посадочного материала декоративных растений почти полностью занят импортными саженцами, но именно это наряду с высокой маржинальностью создает неплохой задел для будущего развитияПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «СУЛАНЖ» Российские питомники декоративного посадочного материала находятся на заре своего становлениячитайте на monocle.