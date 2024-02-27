Мужики сказали, мужики сделали!

Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу с Азией — прежде ВВС США бомбили столицу Йемена только из-за угроз это сделатьВ результате атак йеменских хуситов в Красном море повреждены по меньшей мере четыре подводных телекоммуникационных кабеля, сообщает израильское издание Globes.
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