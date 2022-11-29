Царьград

5 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Пришла беда откуда не ждали! 🤣Украина обрушила ...
  • Александр Царев
    Тришин! Какого ты приплёл к событиям на Украине именно русских? На Украине воюет российский интернационал, которому п...Латвия дала ВСУ н...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот мне кажется что Медведев принес больше бы пользы на передовой будучи оператором по управлению беспилотником и про...Зампред Совбеза Р...

Французский политик Филиппо призвал европейское общество проснуться

Французский политик Филиппо призвал европейское общество проснуться

Во Франции пришли к выводу, что кризис на Украине выгоден только США.Лидер французского движения "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в социальных сетях высказал мнение относительно происходящего на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх