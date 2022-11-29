Во Франции пришли к выводу, что кризис на Украине выгоден только США.Лидер французского движения "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в социальных сетях высказал мнение относительно происходящего на Украине.
Во Франции пришли к выводу, что кризис на Украине выгоден только США.Лидер французского движения "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в социальных сетях высказал мнение относительно происходящего на Украине.
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