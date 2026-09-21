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Мировое обозрение

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Евросоюз продлил санкции против России сразу на три года, но снял с Усманова и Фридмана

Евросоюз продлил санкции против России сразу на три года, но снял с Усманова и Фридмана

Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали продление санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц сразу на трехлетний срок.

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