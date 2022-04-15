Конец идиллии? Меган Фокс не смогла скрыть своей обиды на бойфренда

Фанаты гадают, из-за чего поссорились влюбленные. Меган Фокс и Колсон Бейкер LEGION-MEDIAФанаты экстравагантной парочки — Меган Фокс и ее бойфренда, рэпераКолсона Бейкера, выступающего под псевдонимом Machine Gun Kelly, — огорчены и озадачены.