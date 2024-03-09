Эми Адамс и Сэм Рокуэлл построят «Теплицу» для Адама Маккея

Эми Адамс и Сэм Рокуэлл сыграют в новом фильме Адама Маккея, сообщает World of Reel. Основой для картины, получившей название «Теплица» (Greenhouse), послужит книга Дэвида Фостера Уоллеса «Необитаемая Земля.
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