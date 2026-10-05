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Россияне чаще всего хвалят школы за учителей

Учителя оказались главным поводом для положительных отзывов о российских школах. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Карт», изучив более 600 тысяч отзывов с высокими оценками.

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