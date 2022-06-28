Журнал «Профиль»

13 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Что такое офис зеленского? Что такое советник главы администрации президента Украины. Что это?В офисе Зеленског...
  • Елена Мамонова
    Они там очень хотят наяву увидеть этот апокалипсисВ Кремле оценили ...
  • Ольга Езерская
    Какие же олухи сидят в юнеско.ЮНЕСКО взяло укра...

Инфекционист Иванова рассказала об опасности дегустации немытой ягоды

Инфекционист Иванова рассказала об опасности дегустации немытой ягоды

Отравиться можно, даже если попробовать только одну немытую ягоду на рынке. Кроме того, в ходе такой дегустации есть риск заразиться кишечной палочкой, гельминтами и энтеровирусной инфекцией, рассказала врач-инфекционист Ирина Иванова РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх