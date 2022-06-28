Инфекционист Иванова рассказала об опасности дегустации немытой ягоды

Отравиться можно, даже если попробовать только одну немытую ягоду на рынке. Кроме того, в ходе такой дегустации есть риск заразиться кишечной палочкой, гельминтами и энтеровирусной инфекцией, рассказала врач-инфекционист Ирина Иванова РИА Новости.