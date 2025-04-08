Как только в Краснодаре открывается очередной элитный ЖК, жди беды. То же самое произошло и с "Девелопмент Плаза".
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Как только в Краснодаре открывается очередной элитный ЖК, жди беды. То же самое произошло и с "Девелопмент Плаза".