Арестович: Мы даем России шанс сохранить лицо и уйти из Крыма

Страна и люди

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Stanislav md
Мир безумен. В Западной Европе жители таскают дрова по домам, чтобы зимой не замерзли, и эта сучка говорит о техническом прогрессе.Гитлер также предложил оставить Сталина жить за Уралом. Я желаю этому клоуну того же конца.
Володя Жерноклев
украинцы- удавите эту сволочь

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