Арестович: Мы даем России шанс сохранить лицо и уйти из Крыма

Страна и людиПолитикаАрестович: Мы даем России шанс сохранить лицо и уйти из Крыма Войну на Донбассе можно прекратить «одним звонком», а Крым Киев может вернуть «за пять минут».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSMStanislav mdМир безумен. В Западной Европе жители таскают дрова по домам, чтобы зимой не замерзли, и эта сучка говорит о техническом прогрессе.Гитлер также предложил оставить Сталина жить за Уралом. Я желаю этому клоуну того же конца.ВЖВолодя Жерноклевукраинцы- удавите эту сволочьКомментировать
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