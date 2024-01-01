Путин отметил необходимость в ускорении разработок в области БПЛА

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Смею заметить , что у роботов и на поле боя достаточно профессий и надо проработать инженерам их применение в различных областях . Например робот-санитар , робот связист для прокладки любых видов и типов кабелей (даже подземных) , уже в прошлом минёр , дозорные , установщик меток на броне технике (а это уже координатор , средство точного наведения , даже в недосягаемых зонах), агитатор . Ну а далее военным напрячься и объявить на соискание другого применения.