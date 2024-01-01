Страна и люди
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Страна и люди

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Путин отметил необходимость в ускорении разработок в области БПЛА

Путин отметил необходимость в ускорении разработок в области БПЛА

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал быстрее внедрять разработки в области создания дронов и средств борьбы с беспилотниками.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Смею заметить , что у роботов и на поле боя достаточно профессий и надо проработать инженерам их применение в различных областях . Например робот-санитар , робот связист для прокладки любых видов и типов кабелей (даже подземных) , уже в прошлом минёр , дозорные , установщик меток на броне технике (а это уже координатор , средство точного наведения , даже в недосягаемых зонах), агитатор  . Ну а далее военным  напрячься и объявить на соискание другого применения.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
А ещё подводных дронов для уничтожения вражеских кораблей.
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8 час.

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