Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал быстрее внедрять разработки в области создания дронов и средств борьбы с беспилотниками.
Путин отметил необходимость в ускорении разработок в области БПЛА
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Смею заметить , что у роботов и на поле боя достаточно профессий и надо проработать инженерам их применение в различных областях . Например робот-санитар , робот связист для прокладки любых видов и типов кабелей (даже подземных) , уже в прошлом минёр , дозорные , установщик меток на броне технике (а это уже координатор , средство точного наведения , даже в недосягаемых зонах), агитатор . Ну а далее военным напрячься и объявить на соискание другого применения.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
А ещё подводных дронов для уничтожения вражеских кораблей.
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8 час.
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