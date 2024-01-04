Эдгар Запашный сообщил о внезапной смерти худрука команд КВН Станислава Агафонова

Мужчина, работавший в цирке и КВН, умер в возрасте 40-ка лет.Народный артист России и гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный сообщил о внезапной смерти на 41-м году жизни одного из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе "Сборная Большого Московского цирка" Станислава Агафонова.