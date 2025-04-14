Прогноз погоды в Крыму на 14 апреля ☀️ В Симферополе +16 и ясно В Севастополе +12 и ясно В Евпатории +14 и ясно В Черноморском +13 и ясно В Джанкое +15 и ясно В Ялте +14 и ясно В Алуште +14 и ясно В Керчи +12 и ясно В Армянске +14 и ясно В Красноперекопске +15 и ясно В Бахчисарае +15 и ясно В Феодосии +14 и ясно В Судаке +14 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.