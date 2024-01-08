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Латышей обманули с продажей им троллейбусов

Латышей обманули с продажей им троллейбусов

Новые электробусы, которые купила Рига, не могут справиться с холодами — быстро разряжается аккумулятор, пишут местные СМИ.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Электробусы латышами были закуплены у Польши. В Риге средняя температура в декабре 2022 года колебалась от -12° до +4°, за прошедшие дни января этого года от -17° до -5°. А в Москве при -26° электробусы вполне себе курсировали. И на довольно приличные расстояния.
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