Новые электробусы, которые купила Рига, не могут справиться с холодами — быстро разряжается аккумулятор, пишут местные СМИ.
Латышей обманули с продажей им троллейбусов
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НП
Наталья Павлова
Электробусы латышами были закуплены у Польши. В Риге средняя температура в декабре 2022 года колебалась от -12° до +4°, за прошедшие дни января этого года от -17° до -5°. А в Москве при -26° электробусы вполне себе курсировали. И на довольно приличные расстояния.
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