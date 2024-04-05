Южная Корея с подачи США захватила китайское судно на пути во Владивосток, обвинив капитана в нарушении санкций.
Китайское судно захвачено. Адмирал США угрожает войной не из-за Тайваня
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Интересно, практически все комменты основаны на инфе от российского ТВ. Именно ТВ, а не хотя бы радио
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6 час.
irina bugrova
Америка достала уже всех на планете. Когда только их тряханет как следует. Безумцы!
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6 час.
Борис Леонтьев
Такое впечатление, что США не просто духарится, а жаждет развязать войну с Китаем для того, чтобы скинуть с себя груз гегемона и послать на… весящие на шее гири в виде НАТО, Израиля, Англии и Европы с 404-ой. Ну а как только это случится, то договориться сдаться китайцам и поучаствовать в новом переделе мира, пока ещё не потеряно всё, что возможно.
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5 час.
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