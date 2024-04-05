Китайское судно захвачено. Адмирал США угрожает войной не из-за Тайваня

Борис Леонтьев

Такое впечатление, что США не просто духарится, а жаждет развязать войну с Китаем для того, чтобы скинуть с себя груз гегемона и послать на… весящие на шее гири в виде НАТО, Израиля, Англии и Европы с 404-ой. Ну а как только это случится, то договориться сдаться китайцам и поучаствовать в новом переделе мира, пока ещё не потеряно всё, что возможно.