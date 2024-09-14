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Политика как она есть

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Православные христиане отмечают церковный Новый год

Православные христиане отмечают церковный Новый год

Начало нового церковного года — индикта — отмечается православными христианами 14 сентября. Этот праздник, уходящий корнями в глубокую древность, знаменует собой не только смену календарного цикла, но и духовное обновление.

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