Свекровь обвинила невестку в супружеской неверности. Но та поставила ее на место одной фразой

«Свекровь возненавидела меня с первой минуты знакомства. Наш с мужем роман развивался стремительно. Перед знакомством с родителями меня предупредили, мол, мать не самый приятный человек, она очень придирчивая, так что не стоит принимать ее слова на свой счет, она со всеми такая», — рассказывает героиня.