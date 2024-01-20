Свекровь обвинила невестку в супружеской неверности. Но та поставила ее на место одной фразой

«Свекровь возненавидела меня с первой минуты знакомства. Наш с мужем роман развивался стремительно. Перед знакомством с родителями меня предупредили, мол, мать не самый приятный человек, она очень придирчивая, так что не стоит принимать ее слова на свой счет, она со всеми такая», — рассказывает героиня.
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