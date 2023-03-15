У Осимхена 51 гол за 90 матчей в «Наполи». В 2023 году он забил 13 раз за 14 игр

Виктор Осимхен забил 51 гол за 90 матчей в составе «Наполи». Форвард открыл счет в конце первого тайма ответного матча с «Айнтрахтом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в начале второго оформил дубль.
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