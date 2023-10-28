Венгрия не одобрит 12-й пакет санкций ЕС, если он затронет нефть и газ

ЕС обсуждает принятие очередного пакета санкций против РФ.фото: kormany.hu--> Венгрия откажется от принятия 12-го пакета санкций Евросоюза против России, если в него войдут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности.
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