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Венгрия не одобрит 12-й пакет санкций ЕС, если он затронет нефть и газ

Венгрия не одобрит 12-й пакет санкций ЕС, если он затронет нефть и газ

ЕС обсуждает принятие очередного пакета санкций против РФ.фото: kormany.hu--> Венгрия откажется от принятия 12-го пакета санкций Евросоюза против России, если в него войдут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности.

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