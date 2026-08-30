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Царьград

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Гоа ожидает рост числа туристов из России благодаря новым рейсам

Гоа ожидает рост числа туристов из России благодаря новым рейсам

Гоа рассчитывает на увеличение потока русских туристов благодаря прямым авиаперелетам из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска, налаженным связям и цифровым платежам.

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