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На штурм с мотоциклом: как расширяется производство электробайков для бойцов СВО

На штурм с мотоциклом: как расширяется производство электробайков для бойцов СВО

Подмосковные волонтёры завершают испытания новой модификации армейского электробайка «Койот». Об этом сообщил RT один из разработчиков мотоцикла, координатор движения «Прифронтовой гараж» Евгений Мымрин.

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