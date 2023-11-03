В чем различие спорта и боевых искусств

Под все боевые искусства заложена очень большая философская основа, и этим они отличаются от спорта. Такое мнение высказал президент Федерации айкидо Молдовы Игорь Захаревич в ходе программы "Кредо героя" Павла Сидоренко, передает Noi.
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