Китай готов укреплять обмены на высоком уровне с Францией -- глава МИД КНР

Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ -- Китай готов укреплять обмены на высоком уровне с Францией, играть ведущую роль в дипломатии глав государств и придавать новые коннотации всестороннему стратегическому партнерству между двумя странами.
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