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«Дом пока ещё не знает наших привычек»: Лиза Арзамасова рассказала о переезде в новый особняк

«Дом пока ещё не знает наших привычек»: Лиза Арзамасова рассказала о переезде в новый особняк

Лиза Арзамасова и Илья Авербух переехали в новый особняк. Радостной новостью актриса поделилась в личном блоге, опубликовав трогательный снимок из уютной домашней обстановки.

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