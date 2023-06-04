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В ожидании паники

В ожидании паники

Есть такое понятие – неизбирательные удары. Это когда бьют, стреляют и бомбят всё, что шевелится и всё, что попадается на пути, не задумываясь о том, какое отношение это имеет к армии и военным объектам.

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