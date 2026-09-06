Смотрите программу «Смыслы» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы ⬇️ 💰Экономика смыслов: как малый бизнес Крыма справляется с трудностями и почему деньги решают не всё? ⛽️Топливное уравнение: из чего складывается цена бензина на АЗС и почему она меняется? 🏫Поколение альфа: что не так с современными школьниками и зачем в школы возвращают оценки за поведение? Смотрите трансляцию: 👉 на нашем сайте 💙 ВКонтакте 📺 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.