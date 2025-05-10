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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кроос о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Я не фанат «Интера», но радовался, когда счет стал 3:3. Но нужно похвалить Флика за то, как играют каталонцы, они великолепны»

Кроос о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Я не фанат «Интера», но радовался, когда счет стал 3:3. Но нужно похвалить Флика за то, как играют каталонцы, они великолепны»

Миланский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, победив каталонцев в ответном матче полуфинала (4:3, первая игра – 3:3).

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