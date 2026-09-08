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«Тиара Холдинг» завершил покупку зернотрейдера «Родные поля»

«Тиара Холдинг» завершил покупку зернотрейдера «Родные поля»

Зернотрейдер «Родные поля» владеет собственным флотом из 11 судов, железнодорожным подвижным составом, грузовым терминалом и более 200 объектами инфраструктуры.

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