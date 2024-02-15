Сенатор-русофоб Линдси Грэм выступил против выделения военной помощи Киеву

Известный своими антироссийскими взглядами и до последнего времени активно поддерживавший оказание военной помощи Украине американский сенатор Линдси Грэм неожиданно проголосовал против предоставления Киеву очередного финансового пакета в $60 миллиардов.
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