Лену Ленину не пустили на открытие Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Kp.ru. Для модели и актрисы Лены Лениной посещение Каннского кинофестиваля — ежегодное событие, которое она не может пропустить.
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