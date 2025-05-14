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Всё о женщинах

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Лену Ленину не пустили на открытие Каннского кинофестиваля

Лену Ленину не пустили на открытие Каннского кинофестиваля

Лену Ленину не пустили на открытие Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Kp.ru. Для модели и актрисы Лены Лениной посещение Каннского кинофестиваля — ежегодное событие, которое она не может пропустить.

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