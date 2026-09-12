40-летняя Леди Гага впервые стала матерью, сообщает Page Six со ссылкой на источники. Певицу и её возлюбленного, 42-летнего предпринимателя Майкла Полански, заметили с новорождённым во время прогулки в Северной Калифорнии.
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