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Frontiers in Physiology: витамин D3 защищает почки и сосуды при апноэ сна

Frontiers in Physiology: витамин D3 защищает почки и сосуды при апноэ сна

Ученые обнаружили, что витамин D3 может снижать повреждения сосудов и почек, вызванные обструктивным апноэ сна и дефицитом витамина D.

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