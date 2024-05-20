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Появилось новое фото вывезенной в Германию Ротару

Появилось новое фото вывезенной в Германию Ротару

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал новое фото, на котором показал певицу. На нем он позирует вместе с матерью в саду и радостно улыбается.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Каждому своё. А Ротару давненько уже была не того (встречалась в начале 80-х в Ялте на улице), но удивительно долго это умело скрывала. Не отнять у неё таланта обмана своей публики с помощью фонограмм. Почему ей не было стыдно и как это так ей такое сходило с рук? Говорят, наглость - второе счастье и, похоже, она очень сильно не хочет умереть в одиночестве и нищете, что, видится, более присуще русским артистам у которых с совестью было иначе.
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