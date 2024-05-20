Появилось новое фото вывезенной в Германию Ротару

АН

Алексей Наседкин

Каждому своё. А Ротару давненько уже была не того (встречалась в начале 80-х в Ялте на улице), но удивительно долго это умело скрывала. Не отнять у неё таланта обмана своей публики с помощью фонограмм. Почему ей не было стыдно и как это так ей такое сходило с рук? Говорят, наглость - второе счастье и, похоже, она очень сильно не хочет умереть в одиночестве и нищете, что, видится, более присуще русским артистам у которых с совестью было иначе.