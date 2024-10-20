Дочь Любови Успенской заявила, что ее изнасиловал медбрат

По словам Татьяны Плаксиной, мать знала о случившемся Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, сделала шокирующее заявление о том, что ранее ее мать помещала ее в закрытое медицинское учреждение, где она стала жертвой изнасилования со стороны медбрата.
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