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Дочь Любови Успенской заявила, что ее изнасиловал медбрат

Дочь Любови Успенской заявила, что ее изнасиловал медбрат

По словам Татьяны Плаксиной, мать знала о случившемся Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, сделала шокирующее заявление о том, что ранее ее мать помещала ее в закрытое медицинское учреждение, где она стала жертвой изнасилования со стороны медбрата.

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