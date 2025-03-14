Карельское предприятие задолжало много денег своим сотрудникам

Госинспекция труда помогла жителям республики добиться восстановления своих правФото: «RuNews» Сотрудники государственной инспекции труда помогли двум жителям республики добиться восстановления своих прав.
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