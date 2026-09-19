Карлсон рассказал о попытках США сорвать его интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках Соединенных Штатов во времена правления Джо Байдена сорвать его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
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