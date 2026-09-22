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stroimdom21

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Внутренняя экосистема коровы: как устроено пищеварение жвачных

Внутренняя экосистема коровы: как устроено пищеварение жвачных

Когда я впервые задумалась о том, почему корова способна питаться обычной травой, а человек — нет, ответ оказался гораздо интереснее, чем просто «у неё другой желудок».

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