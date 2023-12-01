Праздник 3 декабря 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Елена ВайленкоСегодня, 3 декабря, в России отмечается не только День Святителя Прокла, но и множество других интересных аспектов, от примет до именинников.
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