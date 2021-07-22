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Фетисов - о запрете медведя на ОИ: может еще разговаривать по-русски запретят?

Фетисов - о запрете медведя на ОИ: может еще разговаривать по-русски запретят?

Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов отреагировал на запрет медведя на Олимпиаде, передает LIFE.

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Alex Alex
Если Россия и дальше будет смиренно терпеть от МОКа все эти плевки и унижения в свой адрес, то неровен час, и по русски запретят нашим олимпийцам говорить!
Надежда Новопашина
Давно пора запретить! Может, тогда наш российский ОК хоть как-то защитит спортсменов и государство?!!

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