Фетисов - о запрете медведя на ОИ: может еще разговаривать по-русски запретят?

Газета.ruПолитикаФетисов - о запрете медведя на ОИ: может еще разговаривать по-русски запретят?Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов отреагировал на запрет медведя на Олимпиаде, передает LIFE.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex AlexЕсли Россия и дальше будет смиренно терпеть от МОКа все эти плевки и унижения в свой адрес, то неровен час, и по русски запретят нашим олимпийцам говорить!Надежда НовопашинаДавно пора запретить! Может, тогда наш российский ОК хоть как-то защитит спортсменов и государство?!!Комментировать
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