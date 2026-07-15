Ни денег, ни телефона. В Челябинске закрылся популярный магазин дешевых айфонов

В Челябинске сотни человек оказались обмануты магазином техники Apple. В чатах пострадавших сообщается, что потерпевших – больше 10 тысяч человек по всей России, однако достоверность этой цифры пока не подтверждена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии