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Ни денег, ни телефона. В Челябинске закрылся популярный магазин дешевых айфонов

Ни денег, ни телефона. В Челябинске закрылся популярный магазин дешевых айфонов

В Челябинске сотни человек оказались обмануты магазином техники Apple. В чатах пострадавших сообщается, что потерпевших – больше 10 тысяч человек по всей России, однако достоверность этой цифры пока не подтверждена.

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