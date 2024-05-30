Ортопед Алексутов: ходить босиком по асфальту вредно

Ходить босиком полезно, но не все поверхности для этого подходят. Травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал в интервью радио Sputnik о бонусах от прогулок без обуви и наиболее подходящих для этого местах.
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