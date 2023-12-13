Кого стоит поздравить с днем ангела 14 декабря Тамара Арно14 декабря особенно тепло в сердцах Антона и Дмитрия, ведь это день ангела для мужчин, чей путь освещают небесные покровители Антоний Новый и Димитрий Трисхалей.