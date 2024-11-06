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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Далин – третий защитник в истории «Баффало» с 300 очками. Лидирует Хаусли – 558 баллов

Защитник «Сэйбрс» сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:1).

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