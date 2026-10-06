Экс-замглавы Ревды судят за взятки на 600 тысяч рублей

Уголовное дело бывшей заместительницы главы администрации Ревды поступило в городской суд. По версии следствия, с января по октябрь 2024 года она получила через посредников более 600 тысяч рублей за незаконное предоставление муниципальных земель под индивидуальное жилищное строительство.