Экс-замглавы Ревды судят за взятки на 600 тысяч рублей

Уголовное дело бывшей заместительницы главы администрации Ревды поступило в городской суд. По версии следствия, с января по октябрь 2024 года она получила через посредников более 600 тысяч рублей за незаконное предоставление муниципальных земель под индивидуальное жилищное строительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Песвдонародная":...
- Вот и всё. Венгри...
- M Люди в Киеве снов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым