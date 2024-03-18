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Лолита заявила, что Пугачева перестала молчать из-за детей

Лолита заявила, что Пугачева перестала молчать из-за детей

Популярная певица Лолита Милявская выступила в поддержку известной российской артистки Аллы Пугачевой, которая покинула страну.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Что Лолита что Пугачева ну прям как рыбки гупи живут однимм днем вернее их память живет одним днем наговорят говна про российских людей а потом ах яи не помню что я натворила и подруга пугачова ну не все же такие т... Е у народ память нестераемая что косаеца их родины России
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