Лолита заявила, что Пугачева перестала молчать из-за детей

СЗ

Сергей Захаров

Что Лолита что Пугачева ну прям как рыбки гупи живут однимм днем вернее их память живет одним днем наговорят говна про российских людей а потом ах яи не помню что я натворила и подруга пугачова ну не все же такие т... Е у народ память нестераемая что косаеца их родины России