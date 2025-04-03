Что на самом деле сделал Трамп: новейший указ затронет автомобили и запчасти на колоссальные полтриллиона долларов в год

25-процентные автомобильные пошлины президента США Дональда Трампа будут охватывать импорт транспортных средств и автозапчастей на сумму более 460 млрд долларов в год, согласно анализу, проведенному агентством Reuters.
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