Ольга Любимова: в России растет посещаемость федеральных музеев и библиотек

В России в 2025 году выросло количество посещений федеральных музеев и библиотек, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, которая приняла участие в заседании комитета Государственной думы по культуре, где обсудили проект федерального закона о бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029.
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