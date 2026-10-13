Ольга Любимова: в России растет посещаемость федеральных музеев и библиотек

В России в 2025 году выросло количество посещений федеральных музеев и библиотек, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, которая приняла участие в заседании комитета Государственной думы по культуре, где обсудили проект федерального закона о бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029.