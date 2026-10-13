Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

342 подписчика

Ольга Любимова: в России растет посещаемость федеральных музеев и библиотек

Ольга Любимова: в России растет посещаемость федеральных музеев и библиотек

В России в 2025 году выросло количество посещений федеральных музеев и библиотек, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, которая приняла участие в заседании комитета Государственной думы по культуре, где обсудили проект федерального закона о бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым