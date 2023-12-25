В России представили песню на стихи Марии Захаровой

Мария Захарова в день рождения представила новую песню Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Москва, 24 декабря /Синьхуа/ -- В канун католического Рождества 24 декабря в Доме приемов МИД РФ в Москве состоялась презентация рождественской песни на стихи официального представителя ведомства Марии Захаровой.