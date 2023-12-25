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Китай

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В России представили песню на стихи Марии Захаровой

В России представили песню на стихи Марии Захаровой

Мария Захарова в день рождения представила новую песню Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Москва, 24 декабря /Синьхуа/ -- В канун католического Рождества 24 декабря в Доме приемов МИД РФ в Москве состоялась презентация рождественской песни на стихи официального представителя ведомства Марии Захаровой.

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