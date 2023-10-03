Жители Сан-Франциско столкнулись с нападениями "пиратов"

Серьезный кризис с бездомными распространился на водные пути у залива Сан-Франциско. Преступники сбиваются в банды, крадут небольшие лодки и уже на них проводят пиратские нападения на более крупные яхты, под ударом оказываются и жители прибрежных домов, сообщает Fox News.