Жители Сан-Франциско столкнулись с нападениями "пиратов"

Серьезный кризис с бездомными распространился на водные пути у залива Сан-Франциско. Преступники сбиваются в банды, крадут небольшие лодки и уже на них проводят пиратские нападения на более крупные яхты, под ударом оказываются и жители прибрежных домов, сообщает Fox News.
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