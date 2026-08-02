Полковник объяснил причину удара ВСУ по территории ЗАЭС

Если бы Украина хотела разрушить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), то давно бы это сделала, но президент Владимир Зеленский ведет политическую игру против всего мира, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.